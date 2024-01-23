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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بالتوسع في منافذ السلع

صدى البلد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على تكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومنظومة توزيع أنابيب البوتاجاز بالقرى والمدن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فورية ضد المخالفات التموينية خاصة احتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والإستراتيجية وأنابيب البوتاجاز.


كما وجه المحافظ بزياة منافذ السلع والمعارض التي توفر السلع بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة غير المبررة والمبالغ فيها ، مع تكثيف حملات الرقابة على الأسعار وإلزام المحال التجارية بالإعلان عن أسعار  السلع مع التنسيق المستمر بين التموين والغرفة التجارية والجهات ذات الصلة للتوسع في المعارض والمنافذ الثابتة ووالمتحركة وضخ الكميات المناسبة من كافة أنواع السلع

محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلا رمضان" في أهناسيا لتوفير السلع بأسعار مناسبة

محافظ بني سويف يتفقد غرفة عمليات إدارة الأزمات بمقر وحدة اهناسيا

جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة أهناسيا واستماع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين فيما يتعلق بالسلع التموينية وأنابيب البوتاجار ، في حضور وكيل وزارة التموين  والتنفيذيين المعنيين ، حيث كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية ووكيل وزارة التموين بسرعة التحرك للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن والتواصل المستمر بين كافة المعنيين لسرعة الاستجابة.

 

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