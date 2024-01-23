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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد غرفة عمليات إدارة الأزمات بمقر وحدة اهناسيا

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، غرفة عمليات إدارة الأزمات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ، التي ترتبط مع مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة ، ضمن الخطة التي يتم تنفيذها لتفعيل منظومة إدارة الأزمات عل مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال مركز التحكم والسيطرة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب ، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية ، ومديرو  الأزمات والإدارات ذات الصلة بالوحدة المحلية.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذا النموذج الذي تم تنفيذه بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ، هو باكورة الخطة العملية الجاري تنفيذها لتعميم هذا النموذج على باقي الوحدات المحلية في خطوة نوعية لتفعيل وتعظيم دور مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، ضمن الشبكة الوطنية لإدارة الازمات والفعالية التنفيذية تجاه أية مواقف طارئة على مستوى جميع الخدمات والمرافق وغيرها.

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واستمع المحافظ لشرح مفصل عن المنظومة العمل بغرفة عمليات إدارة الأزمات بالمركز ،وآليات الربط بينها وبين مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة ، وكذا مع غرف عمليات الجهات والأجهزة ذات الصلة ، بجانب مناقشته لمستوى التجهيزات الحديثة لغرفة العمليات التي يمكن من خلالها تحقيق التفاعل اللحظي والتعامل الفعال مع الأزمات والطوارئ

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، حيث يضم المركز 16 مقعدًا تم اختيار وتدريب شاغليها من كل الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

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