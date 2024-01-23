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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على الأفلام المشاركة بـ مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

صدى البلد

اجتمعت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب/ بطرس دانيال رئيس لمهرجان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر لبحث ترتيبات انطلاق فعاليات الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.


وكانت اللجنة العُليا قد اختارت المخرجة ساندرا نشأت لرئاسة لجنة تحكيم هذه الدورة، وقد تشكّلت اللجنة من كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.


على مدار ثلاث أيام متتالية (18 – 20 يناير 2024)، قامت لجنة التحكيم بمشاهدة الأفلام الستة التي اختارتها اللجنة العُليا للمهرجان وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من ضمن التي عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت عبر المنصات أو بالمهرجانات السينمائية المختلفة. والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

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هذا وقد انتهت لجنة التحكيم من مناقشاتها ومداولاتها بخصوص تحديد الفائزين بجوائز هذه الدورة، في جو سادت فيه روح المحبة والتعاون وتكامل الآراء بين أعضاء اللجنة الذين عبّروا عن امتنانهم وسعادتهم بوجودهم بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما تقديرهم لدوره في دعم السينما المصرية، كذلك جو الألفة والترحاب الذين لاقوه من الأب/ بطرس دانيال والعاملين معه بالمركز.


جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثانية والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، كما ستُعلن اللجة العليا للمهرجان في وقت لاحق عن أسماء المُكرّمين بالدورة الثانية والسبعين، كذلك عن جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية.

الاب بطرس دانيال الفنانة حنان مطاوع الفنانة داليا مصطفى الفنان أحمد شاكر المؤلف عبد الرحيم كمال المخرجة ساندرا نشأت المركز الكاثوليكى المصرى للسينما المركز الكاثوليكى المصرى المركز الكاثوليكى

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