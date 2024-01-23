موعد خروجه.. سر زيارة ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضي فى المستشفى

يستعد الفنان أحمد العوضي لمغادرة المستشفي خلال الساعات القادمة ، بعد ان ظل متواجدا بها لمدة يومين إثر تعرضه لوعكة صحية، نتيجة إصابته بارهاق شديد فى تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” .

وعلم صدي البلد ان زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز حرصت على زيارته نظرًا لعلاقة الاحترام التى تربط الطرفين بعد الانفصال، الذى حدث فى هدوء واتفاق بين الطرفين .

كان المؤلف محمود حمدان، كشف عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك : “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، الذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف.

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.