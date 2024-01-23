عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد خروجه.. سر زيارة ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضي فى المستشفى

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

يستعد الفنان أحمد العوضي لمغادرة المستشفي  خلال الساعات القادمة ، بعد ان ظل متواجدا بها لمدة يومين إثر تعرضه لوعكة صحية، نتيجة إصابته بارهاق شديد فى تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” .

وعلم صدي البلد ان زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز حرصت على زيارته نظرًا لعلاقة الاحترام التى تربط الطرفين بعد الانفصال، الذى حدث فى هدوء واتفاق بين الطرفين .

بسبب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. سؤال محرج لـ مي عمر

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

كان المؤلف محمود حمدان، كشف عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج . 

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك : “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، الذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف.

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أحمد العوضى احمد العوضى وياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز العوضي وياسمين عبد العزيز مسلسل حق عرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

ترشيحاتنا

وزير الدفاع لـ الشرطة: نثمن دوركم الوطنى فى تأمين وحماية الجبهة الداخلية

67عاما على معركة النضال والكرامة.. كيف واجهه قوات الشرطة دبابات الجيش البريطانى

هيئة التجارة البحرية البريطانية ترصد نشاطا غير عادي على بعد 46 ميلًا بحريًا

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل جديدة في زلزال الأقصر

سرايا القدس تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح بمخيمي البريج والمغازي

نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فيديو

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ