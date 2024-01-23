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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رماها من البلكونة.. وصلة تعذيب من أب لصغيرته حتى الموت بالمطرية

صدى البلد

قررت نيابة شرق القاهرة حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وإلقائها من أعلى عقار في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بالجريمة. 

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم أنهى حياة ابنته البالغة من العمر 13 عاما بالقائها من علو ولقيت مصرعها في الحال وادعى أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفة.

 

وقال طبيب الصحة إن الطفلة تعرضت للقذف وتوفيت نتيجة سقوطها من علو وأن شخصا ما ألقي بها، وعقب سماع اقوال الجيران أكدوا ان والد الطفلة دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب هي ووالدتها. 

 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول جثمان طفلة تبلغ من العمر 13، وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح وأثار حرق،وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب في إحدى العقارات بالمطرية.

 

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المطرية لفحص الواقعة، وبسؤال والدها قرر بسقوطها من علو أثناء اللهو، وبإجراء التحريات تبين عدم صحه أقواله، وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها عامل رخام دائم التعدي على ابنته ووالدتها بالضرب والتعذيب.

 

وتبين أنه اختلق سقوطها من علو للهروب من جريمة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعرضه على النيابة وتولت النيابة التحقيقات وما زالت مستمرة.

وصلة تعذيب المطرية نيابة شرق القاهرة تعذيب ابنته مديرية امن القاهرة

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