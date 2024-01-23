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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يخفف من أعبائهم.. حماة الوطن تشيد بإعفاء المزارع من الضريبة العقارية

صدى البلد

أشاد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن بموافقة مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني سواء تربية أو تسمين تسمين بإعفاء المزارع والمباني الملحقة بها من سداد الضريبة العقارية على أن تتحملها وزارة المالية واضافتها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية.

 

و أوضح المهندس محمد الجمال أن هذا القرار يدعم نشاط الإنتاج الحيواني ويخفف العبء على هذا القطاع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية و هو جهد مشكور من الحكومة. 


و أضاف أن حجم تمويل الثروة الحيوانية بلغ أكثر من 10 مليارات جنيه في 2023 وهذا الرقم نحتاج إلى مضاعفته في 2024 لمضاعفة انتاجنا من الثروة الحيوانية وتغطية احتياجات السوق المصري و كذلك أهمية توفير سلالات من الابقار و الجاموس عالية الانتاج سواء من الالبان أو اللحوم وتوعية المربيين بأهمية شراء هذه السلالات خاصة صغار المزارعين في الريف المصري .


وأكد الجمال ضرورة العودة لإجراء التعداد الفعلي الحقلى للثروة الحيوانية أصبح على بهدف الحصول على إحصائيات على درجة عالية من الدقة يمكن الاعتماد عليها في تعديل الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لها لتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.


ودعا رئيس لجنة الزراعة بحماة الوطن إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بمشروع البتلو و إجراء حوار مجتمعي حول آليات تنفيذه من خلال جهات رقابية ووضع خطة تنظم عمله بشكل يضمن نجاحه و كذلك لابد من توفير الأعلاف اللازمة للانتاج الحيواني واعطائها الأولوية في تدبير العملة لاستيراد ما يلزم من أعلاف وأمصال ولقاحات وكذلك تقديم تيسيرات وحوافز أكبر للمزارعين والمربين بالريف.

محمد الجمال لجنة الزراعة حماه الوطن مجلس الوزراء المزارع الضريبة العقارية

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