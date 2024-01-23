هولندا: الأوكرانيون يقاتلون من أجل الأمن الأوروبي

قالت وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز سلوت، اليوم الثلاثاء، إن الأوكرانيين لا يقاتلون من أجل حريتهم فحسب، بل من أجل الأمن الأوروبي أيضا.

أضافت وزيرة خارجية هولندا، عبر حسابها بمنصة "إكس" أن الأطراف عقدت اجتماعا بناء في مجلس الشؤون الخارجية حول "استمرار الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا" في الوقت الذي تدافع فيه البلاد عن نفسها ضد الجيش الروسي، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وشددت سلوت على أنه "من المهم أن نواصل المسار"، في إشارة إلى ضرورة دعم أوكرانيا ضد الجيش الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن أول دبابتين من أصل 14 دبابة من طراز Leopard 2 A4 تم التعهد بتسليمها إلى أوكرانيا، والتي تم شراؤها بشكل مشترك من قبل الدنمارك وهولندا، تم إصلاحها من قبل شركة Rheinmetall الألمانية وهي جاهزة للشحن.