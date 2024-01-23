القيد موقوف.. خبير لوائح يصدم جماهير الزمالك

أعلن عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن استمرار وقف القيد بنادي الزمالك حتى الآن.

وكتب عامر العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "‏مشكلة عدد مش قليل من جماهير الزمالك



مش فاهمين ومش بيقروأ المكتوب، لو كلف نفسه وقرأ هيعرف أنى نشرت مستند صادر من الفيفا وكتبت الزمالك مازال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد حتى اللحظة وبعد مرور أكثر من 29 ساعة

مفيش خطاب ظهر من الفيفا بالرفع الدائم للحظر، يعنى واحنا بنتكلم مازال محظور".



وفاجأت منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، باستمرار إيقاف قيد نادي الزمالك رغم الإعلان عن تسوية جميع القضايا خلال الفترة الماضية.

ويتم تحديث هذه المنصة بشكل أسبوعي، وهي المختصة بالكشف عن قرارات منع القيد الموقعة على الأندية، وأظهرت اليوم استمرار إيقاف قيد النادي الأبيض.