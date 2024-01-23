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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيد موقوف.. خبير لوائح يصدم جماهير الزمالك

الزمالك
الزمالك

أعلن عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن استمرار وقف القيد بنادي الزمالك حتى الآن.

وكتب عامر العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "‏مشكلة عدد مش قليل من جماهير الزمالك

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عضو مجلس الزمالك يزف بشرى للجماهير

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معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا للقاء أم صلال القطري


مش فاهمين ومش بيقروأ المكتوب، لو كلف نفسه وقرأ هيعرف أنى نشرت مستند صادر من الفيفا وكتبت الزمالك مازال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد حتى اللحظة وبعد مرور أكثر من 29 ساعة
مفيش خطاب ظهر من الفيفا بالرفع الدائم للحظر، يعنى واحنا بنتكلم مازال محظور".


وفاجأت منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، باستمرار إيقاف قيد نادي الزمالك رغم الإعلان عن تسوية جميع القضايا خلال الفترة الماضية.

 

ويتم تحديث هذه المنصة بشكل أسبوعي، وهي المختصة بالكشف عن قرارات منع القيد الموقعة على الأندية، وأظهرت اليوم استمرار إيقاف قيد النادي الأبيض.

الزمالك وقف القيد بنادي الزمالك عامر العمايره جماهير الزمالك قيد نادي الزمالك

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