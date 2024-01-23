عضو مجلس الزمالك يزف بشرى للجماهير

أعلن عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن انتهاء قضية كاراكاس وتسديد المستحقات بالكامل وإنهاء الأزمات التي كانت سبب في إيقاف القيد للقلعة البيضاء.

وكتب عمرو الأدهم عبر تويتر: “أرفقت منذ قليل رد المكتب القانوني لنادي كاراكاس بتلقي المستحقات بالكامل وتوجههم بمخاطبة الفيفا لانهاء القضية ليصبح النادي بدون أزمات في الفيفا”.

وتسلم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس النادي، الخطاب المرسل من الفيفا، لرفع منع القيد للقلعة البيضاء، بعد نجاح الادارة في حل أزمة الغرامات.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشكل رسمي، إنهاء أزمة منع القيد الموقعة على النادي بقرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".