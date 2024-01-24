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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل زيارتها للعوضي في المستشفى| مجوهرات ياسمين عبد العزيز تثير الجدل| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة تم على إثرها نقله إلى المستشفى، وأوضحت إحدى الصحف إن العوضى تعرض لدور برد شديد جداً أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، حيث كان التصوير فى الهواء ومع دور البرد الذى يعانى منه العوضى أصيب بحالة إرهاق كبير.

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وكانت قد نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل زيارة الفنان أحمد العوضي بيوم صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتديه فستان أنيق ومميز من الجلد باللون البني الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز تبرز عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تزينت ياسمين عبد العزيز، بمجموعة كبيرة من المجوهرات التي تكشف عن جمالها. 

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة، فاختارت تسريحة الشعر المبلل لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز

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