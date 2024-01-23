5 سلع .. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا 

سجلت الصادرات المصريــة إلى روسيا 469 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقــابل 543 مليـون دولار خـــلال نفس الفترة من عـــام 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغت قيمـــة الواردات المصريــة من روســيا 4.6 مليــار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 3.9 مليار دولار خــلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023

1. خضر وفواكه بقيمة 380.3 مليون دولار.

2. لدائن بقيمة 20.3 مليون دولار.

3. حبوب واثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 8.4 مليون دولار.

5. البان بقيمة 7.4 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023

1. حبوب بقيمة 2.5 مليار دولار.

2. شحوم وزيوت نباتية بقيمة 475.2 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 555 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 350.2 مليون دولار.

5. خشب ومصنوعاته بقيمة 276.7 مليون دولار.



وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 141.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 64.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 117.6%.