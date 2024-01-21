الإحصاء : 27.7% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال

كشف بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7 %؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 .



كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 26.5%.

أهم مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023

1. منتجات مطاحن ونشا بقيمة 28.7 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية بقيمة 4.7 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 4.2 مليون دولار.

4. البان ومنتجاتها بقيمة 2.8 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 2.5 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023

1. حيوانات حية بقيمة 1.2 مليون دولار.

2. صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 950 ألف دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر 154 ألف دولار خلال العام المالي2021/ 2022 .

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4% .

بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال 17.8 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقاً لتقديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية عام 2022