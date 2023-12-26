عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء:3.98% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر

التعبئة العامة والاحصاء
التعبئة العامة والاحصاء

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء   اليـــوم   الثلاثاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر اكتوبر2023.  
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

الإحصاء: 20.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال 2023

الجهاز المركزي يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي لعام 2023


وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.70 خلال شهر اكتوبر2023 (أولـي) مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.98٪.

أنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً

 بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 76.56 خــــــلال شـــهــــر اكتوبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر سبتمبر 2023 حيــــث بلــــغ 73.45 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 4.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الخشب و منتجاته والفلين )عدا الأثاث ( 33.43 خــــلال شــهـــر اكتوبر2023 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2023حيـث بـلـــــغ 31.77 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 5.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.


وعلي سياق متصل شهدت  الأنشطة الاقتصادية انخفاضاً حيث  بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خــــلال شهــر اكتوبر2023 مقــارنة بشــهــر سبتمبر2023حيــث بلــــغ 112.51 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 112.44 خـــلال شهــــر اكتوبر2023 مقـــارنـــة بشــهر سبتمبر 2023 حــيــث بــلــغ 115.50 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 2.65٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مال واعمال اخبار مصر الصناعات التحويلية الصناعات الاستخراجية Fiannce Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

موضوعات متعلقة

الإحصاء: زيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في شكوى فرجاني ساسي ضد الزمالك.. ما هي

أيمن قطامش: تدريب الشباب على مهارات تناسب سوق العمل الداخلية والخارجية |فيديو

الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بإعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة

القسام تنصب كمينًا للاحتلال عند مدخل نفق| تفاصيل

ذروتها الخميس|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

فيديو

ديانة الإنسان الحب.. تصريح الفنان وسام بريدي يثير ضجة| فيديوجراف

مفاجأة.. جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر وبيراميدز.. فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ