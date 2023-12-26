الإحصاء:3.98% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الثلاثاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر اكتوبر2023.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.



وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.70 خلال شهر اكتوبر2023 (أولـي) مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.98٪.

أنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً

بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 76.56 خــــــلال شـــهــــر اكتوبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر سبتمبر 2023 حيــــث بلــــغ 73.45 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 4.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الخشب و منتجاته والفلين )عدا الأثاث ( 33.43 خــــلال شــهـــر اكتوبر2023 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2023حيـث بـلـــــغ 31.77 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 5.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



وعلي سياق متصل شهدت الأنشطة الاقتصادية انخفاضاً حيث بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خــــلال شهــر اكتوبر2023 مقــارنة بشــهــر سبتمبر2023حيــث بلــــغ 112.51 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 112.44 خـــلال شهــــر اكتوبر2023 مقـــارنـــة بشــهر سبتمبر 2023 حــيــث بــلــغ 115.50 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 2.65٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.