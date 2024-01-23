عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة ونائب محافظ الإسماعيلية يُكرمان مركز شباب فايد بعد تتويجه بالدوري

الاحتفالية
الاحتفالية


 

 

قام كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بتكريم فريق مركز شباب فايد في نهائي دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز على مستوى محافظة الإسماعيلية، والذي يقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد الشرطة ٧٢ وثورة ٢٥ يناير.

 

وتوج فريق مركز شباب فايد بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال إنرجيز محافظة الإسماعيلية في نسخته العاشرة، بعد تغلبه على فريق مركز شباب المحسمة القديمة بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد التابع لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ليتأهل إلى التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور إيهاب صلاح القائم بأعمال المدير العام لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومن شركة توتال إنرجيز، رشا جلال مدير عام التسويق وخدمة العملاء، كريم صبري مدير إدارة التسويق.
ولفيف من الرياضيين والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب والرياضة وشركة توتال انرجيز.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعيًا لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري، لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

من جانبه، أكد "عصام" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، ولا تألوا جهدًا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعالة لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تمامًا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، مشيدًا بأداء للفريقين والذي اتسم بالندية والروح الرياضية العالية.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلى توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلى العمل على زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوي الذي تراعيه الوزارة فى منافسات الدوري واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أي خروج عن النص.

وقال صبحي "كل الشكر والتقدير إلي كل القائمين على تنفيذ دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز في نسخته العاشرة، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وشركة توتال، وكل من له دور لخروج هذا النهائي وكافة النهائيات التي تقام فعالياتها تباعًا بنجاح".

وخلال اللقاء، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية لبلوغه سن التقاعد وإهداءه درع لجهوده المتميزة خلال الفترة الماضية والتي أسفرت على العديد من البطولات في المحافل الرياضية المختلفة.

شهد دوري مراكز الشباب بالاسماعيلية منذ انطلاقته مشاركة ٤٠٠ لاعب من ١٤ فريق، احرزوا خلال الدوري ١٥١ هدف.

IMG-20240123-WA0018
IMG-20240123-WA0018
IMG-20240123-WA0017
IMG-20240123-WA0017
IMG-20240123-WA0014
IMG-20240123-WA0014
IMG-20240123-WA0019
IMG-20240123-WA0019
IMG-20240123-WA0015
IMG-20240123-WA0015
IMG-20240123-WA0016
IMG-20240123-WA0016
IMG-20240123-WA0013
IMG-20240123-WA0013
IMG-20240123-WA0010
IMG-20240123-WA0010
IMG-20240123-WA0011
IMG-20240123-WA0011

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

ترشيحاتنا

أيمن يونس: الهجوم على محمد صلاح وجعني ودفاع ليفربول عنه حاجة تكسف

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

قبل غلق رابط التسجيل.. تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة

بجلسة مجلس الأمن.. لافروف يطالب ببيان رئاسي لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين تناشد مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بسبب مخطط خطير في غزة

خطورة واي فاي الأماكن العامة.. خبير يحذرمن سرقة الحسابات البنكية والسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

بعد وفاة نجلة| حسن يوسف يكشف حقيقة إعتزالة الفن.. هل يظهر برمضان 2024؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ