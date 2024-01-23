وزير الرياضة ونائب محافظ الإسماعيلية يُكرمان مركز شباب فايد بعد تتويجه بالدوري





قام كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بتكريم فريق مركز شباب فايد في نهائي دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز على مستوى محافظة الإسماعيلية، والذي يقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد الشرطة ٧٢ وثورة ٢٥ يناير.

وتوج فريق مركز شباب فايد بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال إنرجيز محافظة الإسماعيلية في نسخته العاشرة، بعد تغلبه على فريق مركز شباب المحسمة القديمة بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد التابع لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ليتأهل إلى التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور إيهاب صلاح القائم بأعمال المدير العام لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومن شركة توتال إنرجيز، رشا جلال مدير عام التسويق وخدمة العملاء، كريم صبري مدير إدارة التسويق.

ولفيف من الرياضيين والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب والرياضة وشركة توتال انرجيز.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعيًا لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري، لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

من جانبه، أكد "عصام" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، ولا تألوا جهدًا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعالة لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تمامًا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، مشيدًا بأداء للفريقين والذي اتسم بالندية والروح الرياضية العالية.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلى توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلى العمل على زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوي الذي تراعيه الوزارة فى منافسات الدوري واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أي خروج عن النص.

وقال صبحي "كل الشكر والتقدير إلي كل القائمين على تنفيذ دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز في نسخته العاشرة، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وشركة توتال، وكل من له دور لخروج هذا النهائي وكافة النهائيات التي تقام فعالياتها تباعًا بنجاح".

وخلال اللقاء، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية لبلوغه سن التقاعد وإهداءه درع لجهوده المتميزة خلال الفترة الماضية والتي أسفرت على العديد من البطولات في المحافل الرياضية المختلفة.

شهد دوري مراكز الشباب بالاسماعيلية منذ انطلاقته مشاركة ٤٠٠ لاعب من ١٤ فريق، احرزوا خلال الدوري ١٥١ هدف.

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