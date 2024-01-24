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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة سيدة أنهت حياة رضيعتها وتخلصت منها بالصرف الصحي بالوراق

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، اليوم الأربعاء، محاكمة أم وآخر قتلا طفلتها والتخلص منها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة الوراق.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين «حنان. س»، 38 سنة، ربة منزل، و«رامي. ف»، 38 سنة، نقاش، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل طفل رضيع، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلت سيدة رضيعتها المجني عليها «فاطمة. أ»، بأن بيتت النية، وعقدت العزم على قتلها، وكتمت أنفاسها بثديها حتى فاض حليبها من أنفها، لم تكتفِ بذلك، بل أعدت أدوات «بطانية، دفاية قماشية»، لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها.

وذكرت التحقيقات، استكمالا لمخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف الصرف الصحي بأحد العقارات، فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت إصابتها أودت بحياتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أخفت جثة رضيعتها المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، كما علم المتهم الثاني بوقوع الجناية محل الاتهام الأول وأعان المتهمة الأولى على الفرار من وجه القضاء، بإخفائه الأدوات المستخدمة في إتمام الجريمة، وعدم إبلاغ الشرطة.

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