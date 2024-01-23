تقارير صحفية تستبعد مصادرة الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية المجمدة

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه من غير المرجح أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في المستقبل القريب.

أشارت رويترز نقلا عن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لم تسمهم، أنه "لن تكون هناك مصادرة لرأس مال الأصول الروسية".

أوضحت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير متفقين حول هذه المسألة حتى الآن.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن خلافات نشأت في الولايات المتحدة بشأن قانون نقل الأصول الروسية.

قال الكرملين إن روسيا لن تترك بمفردها أبدًا أولئك الذين يبادرون وينفذون الاستيلاء غير القانوني على أصولها.