متحدث الرئاسة: مصر لا تعتدي على أحد والدولة قادرة على حماية مصالحها.. أحمد موسى عن المفاعل الرابع بمحطة الضبعة: يوم استثنائي في تاريخ مصر| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

اقتصادية قناة السويس: 4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات المجتذبة خلال 18 شهرا

علق وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس والقطاع الخاص، قائلا :الاتفاقات الاطارية تكون لتنفيذ المشاريع، ولكن نتيجة أن هذه المشاريع التي تم إستقطابها من المتحمل أن تكون بين المنطقة الاقتصادية والمستثمر، وبالتالي تخضع لبعض الامور مثل تكلفة دراسة الجدوى.

أحمد موسى عن المفاعل الرابع بمحطة الضبعة: يوم استثنائي في تاريخ مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من عام 2011 تم إرسال أشخاص ليأخدوا أرض المفاعل النووي وبالفعل تم حضور هؤلاء الأشخاص لينسبوا هذه الأرض لملكيتهم والاستيلاء عليها، وتم عمل مظاهرات ليحصلوا على المحطة النووية.

متحدث الرئاسة: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح ولا يحتاج لشرح

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوساطة المصرية - القطرية الوحيدة التى نجحت فى ايقاف إطلاق نار لمدة 7 أيام وأسفرت عن تبادل للمحتجزين فى قطاع غزة.

جوتيريش: أجدد الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن سكان غزة يواجهون انتشار الأمراض المزمنة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

مصر لا تعتدي على أحد.. متحدث الرئاسة: الدولة قادرة على حماية مصالحها

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.

عوض تاج الدين: نوع من الفيروسات تحت الثلج المستديم قد يخرج للعالم

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على أفادت به منظمة الصحة العالمية حول ظهور وباء جديد تحت اسم "إكس".

1000 دولار.. تفاصيل إصدار بطاقة إقامة للأجانب في مصر

كشف اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر منضمة لاتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية.

بسمة وهبة: إن شاء الله العوضي وياسمين عبدالعزيز هيرجعوا لبعض

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تتمنى الشفاء للفنان أحمد العوضي بعد تعرضه لأزمة صحية وأضطر إلى تلقي العلاج في أحد المستشفيات، مواصلة: "أقول لكم، إن شاء الله هيرجعوا لبعض، هما يحبان بعضهما البعض، ومفيش واحد فيهم وحش ومفيش واحد فيهم أساء للآخر، كل الأزواج يختلفون وأحيانا يتشاجرون، ونتمنى إنهم يرجعوا لبعض".