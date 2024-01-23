1000 دولار.. تفاصيل إصدار بطاقة إقامة للأجانب في مصر

كشف اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر منضمة لاتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحرص على هذا الدور ومستمرة فيه ولا تعمل معسكرات إيواء خاصة باللاجئين.

أردف أن مجلس الوزراء أصدر قرار لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بطريقة غير مشروعة حتى يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة ويدفعوا الرسوم والغرامات ويتم تحويل الرسوم إلى أحد المصارف المعتمدة وقدرها 1000 دولار.

أوضح اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه من حق مصر معرفة عدد الأجانب المقيمين على أراضها وتكون على بينة من نشاطهم وما يقومون به.



وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن هناك 9 ملايين لاجئ يقيمون في مصر يتمتعون بنفس مزايا المواطن المصري ولا يتم التفرقة بينهم.

