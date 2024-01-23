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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوتيريش: أجدد الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة

صدى البلد

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن سكان غزة يواجهون انتشار الأمراض المزمنة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

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وقال جوتيريش:" نواجه صعوبات في توصيل المساعدات لغزة، و البعثة الأممية لم تزور شمال غزة بسبب تجدد القتال".

 

وأضاف جوتيريش: كميات المساعدات المقدمة للفلسطينيين في غزة لا تكفي، وهناك حاجة ماسة إلى نظام إخلاء طبي فعال في غزة، وأجدد الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة".

 

وتابع جوتيريش:"  الوضع الإنساني في غزة "مروع"، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

 

وأكمل جوتيريش: نعمل في منطقة حرب ولا ثقة في دعم العمليات الإنسانية،و نحن بحاجة لتقليل إجراءات التفتيش ولدخول شمال غزة ".

 

وتابع جوتيريش:" جوتيريش: العنف في تصاعد وعنف المستوطنين يمثل قلقا بالغا، وخطر التصعيد الإقليمي الأوسع أصبح واقعا الآن، و حل الدولتين هو السبيل للخروج من دائرة العنف".

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