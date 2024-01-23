جوتيريش: أجدد الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن سكان غزة يواجهون انتشار الأمراض المزمنة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال جوتيريش:" نواجه صعوبات في توصيل المساعدات لغزة، و البعثة الأممية لم تزور شمال غزة بسبب تجدد القتال".

وأضاف جوتيريش: كميات المساعدات المقدمة للفلسطينيين في غزة لا تكفي، وهناك حاجة ماسة إلى نظام إخلاء طبي فعال في غزة، وأجدد الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة".

وتابع جوتيريش:" الوضع الإنساني في غزة "مروع"، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وأكمل جوتيريش: نعمل في منطقة حرب ولا ثقة في دعم العمليات الإنسانية،و نحن بحاجة لتقليل إجراءات التفتيش ولدخول شمال غزة ".

وتابع جوتيريش:" جوتيريش: العنف في تصاعد وعنف المستوطنين يمثل قلقا بالغا، وخطر التصعيد الإقليمي الأوسع أصبح واقعا الآن، و حل الدولتين هو السبيل للخروج من دائرة العنف".