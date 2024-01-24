مؤشر لكارثة يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة بخصوصها.. إذا شممت فجأة رائحة سمك تخرج من الحائط فعليك التصرف على الفور

عائلة جميلة مكونة من أم وابنتها معًا في المنزل تشم رائحة كريهة ومثير للاشمئزاز، رائحة لا تطاق، تحبس أنفاسها بأصابعها على أنفك، وبدأ الشك يدور في خاطرهم، هل جاء أحدهم بطعام من الأسمال، وكانت المفاجأة أن ذلك لم يحدث، ففي ألمانيا لاحظ بيرندس، وجود رائحة سمك طفيفة في شقته، وتفاجأ بأنه لم يجهز أي طبق يحتوي على السمك وتجاهله، ولكن ذلك كان خطأً، لأن الرائحة النفاذة هي إشارة تحذير من كارثة كبيرة.

وبحسب صحيفة فوكس الألمانية، فإنك إذا شممت فجأة رائحة سمك قادمة من الحائط، يجب على المتضررين التصرف فورًا، واتخاذ إجراءات عاجلة، لأن الرائحة تشير إلى حريق بالكابل، ويقول كريستوف مولر، أخصائي في الكهرباء من ميونيخ: "يمكن أن يحدث هذا بسبب التآكل أو ببساطة بسبب تدفق الكثير من التيار عبر كابل ضعيف للغاية"، وتعد حرائق الكابلات أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تدفع الأسر إلى الاتصال بخدمات الطوارئ من شركات الكهرباء، وتعتبر التوصيلات الطرفية السائبة أو العزل السيئ شائعة بشكل عام حول العامل.

تلك هي إشارة الرائحة المريبة

توضح جمعية الكهرباء البافارية أن الرائحة المريبة تشير عمومًا إلى وجود خلل في الجهاز الكهربائي، لذلك يجب على الأشخاص المتضررين تحديد المصدر وإزالة الجهاز من الشبكة، كما ينصح فرديناند فاينباخر من مركز المعلومات التقنية التابع للجمعية، كما أنه يساعد على سحب المصهر المناسب، وإذا استمرت الرائحة، يجب على المتضررين الاتصال بمتخصص في أسرع وقت ممكن، وعندما سئل عمال الكهرباء أكدوا بالإجماع، أنه كلما طال الانتظار، زادت تكلفة الأضرار.

كما تعرض بيرند س* أيضًا لخلل كهربائي غير متوقع تسبب في ظهور رائحة مريبة نفاذة في منزله، وأثناء جلوسه على مائدة العشاء مع عائلته، لاحظ رائحة غير عادية. وعلى الرغم من البحث الشامل، لم يتمكن في البداية من العثور على سبب، ولم تظهر المشكلة إلا بعد مرور أسبوعين عندما خرج دخان من مقبس، وهو سبب الرائحة السمكية.

إذا شممت رائحة سمك قادمة من الحائط عليك أن تتخذ إجراءً

بحسب الصحيفة الألمانية، يمكن أن تأتي الرائحة بعد ذلك من الحائط أو مباشرة من المقبس، وتفوح رائحة الكبريت أو السمك بقوة من المنطقة المصابة، ولكن فقط عند استخدام السنخ، ويقول مولر: "لهذا السبب يتفاجأ العملاء بأن الرائحة لا تظهر باستمرار، بل على فترات"، ويمكن للكهربائي أن يمنع الأسوأ إذا كانت رائحته مثل السمك، فعادة ما يتم تغطية التكاليف عن طريق التأمين في الشقق المستأجرة ، لذلك يجب على المستأجر إبلاغ المالك، وإذا كانت رائحتها غريبة، مثل رائحة السمك، فإننا نفحص الأنابيب أولاً، وبمجرد العثور على نقطة الضعف، يجب إزالة المنطقة وفحصها ووضع كابل جديد.

ويقول مولر: "تبلغ التكلفة حوالي 100 يورو للمتر المربع، واعتمادًا على حجم الحريق، يمكن أن يكلف حريق الكابل عدة آلاف من اليورو، وهذا هو الحال، على سبيل المثال، إذا كان المقبس يدخن أو يحترق الجهاز الكهربائي، ففي البداية تفوح منها رائحة السمك، ثم تدخن - وفي أسوأ الأحوال، تحترق الشقة، وإذا اشتعلت النيران في المقبس، فلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تطفئه بالماء، فالجهد العالي يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية، لذلك من الأفضل الاتصال بقسم الإطفاء.

200 ألف حريق في الشقق سنويا

في ألمانيا، هناك 200 ألف حريق في الشقق كل عام، وذلك وفقًا لمعهد الوقاية من الخسائر وأبحاث الأضرار (IFS)، حيث يمكن إرجاع حوالي ثلث الحرائق إلى التركيبات الكهربائية المعيبة، والتأمين على محتويات المنزل هو المسؤول الأول عن حرائق الكابلات، ومع ذلك، فإن ما إذا كان تأمين محتويات المنزل يغطي الأضرار الناجمة عن حرائق الكابلات يعتمد على بوليصة التأمين المعنية، وكقاعدة عامة، تغطي العديد من وثائق التأمين على محتويات المنزل أضرار الحرائق، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن حرائق الكابلات، وبالنسبة للشقق المستأجرة، يأتي دور تأمين محتويات المنزل للمالك.

ومع ذلك، هناك بعض النقاط المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار، ومنها :

سبب حريق الكابل: إذا كان الحريق ناجما عن الإهمال أو عدم الصيانة، فقد يرفض التأمين التغطية. الشروط الدقيقة تختلف تبعا لشركة التأمين.

نطاق التغطية التأمينية: يغطي التأمين عادة الأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الحريق. ومع ذلك، من المهم التحقق مما إذا كانت هناك أي قيود أو استثناءات فيما يتعلق بمبلغ التعويض.

تغطية إضافية: في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى تأمين إضافي خاص لتغطية أنواع معينة من الأضرار أو المخاطر. وهذا يشمل، على سبيل المثال، التأمين على بناء المنزل.

الإبلاغ عن الضرر مهم : في حالة حدوث ضرر، من المهم إبلاغ شركة التأمين بالضرر فورًا وتوثيقه بشكل مناسب.

هذا سوف يقلل من خطر نشوب حريق في الكابل

قم بفحص التركيبات الكهربائية بانتظام بواسطة كهربائي مؤهل، خاصة في المباني القديمة.

استخدم الكابلات والمقابس التي تتوافق مع معايير السلامة المعمول بها. يمكن أن تشكل المعدات الكهربائية الرخيصة أو منخفضة الجودة خطرًا أكبر.

تجنب توصيل عدد كبير جدًا من الأجهزة بمنفذ واحد أو مشترك طاقة لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وخطر نشوب حريق.

يجب عليك أيضًا تجنب الحلول المؤقتة مثل توصيل كابلات تمديد متعددة أو وصلات التوصيل.

ويمكن أن تزيد أقفال الأطفال البلاستيكية الشائعة للمقابس من خطر نشوب حريق في الكابل، وتشير حملة البيت الآمن (DSH) إلى ذلك، حيث يقوم المرفق بتوسيع مسار القابس إلى جهة اتصال القابس؛ لا يمكن للدبابيس أن تخترق بالعمق المطلوب، وهذا يقلل من مساحة الاتصال، مما يزيد من المقاومة الكهربائية، ويمكن أن يسخن القابس ويمكن أن يبدأ الكابل في الاحتراق، فمن المهم أيضًا تركيب أجهزة كشف الدخان في الشقة ليتم تحذيرك في الوقت المناسب من احتمال نشوب حريق، ولقد أصبح هذا إلزاميًا منذ عام 2017.