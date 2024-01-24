صالون قانوني لمحاميي كفر سعد لتبادل الخبرات

عقد الصالون القانونى بمقر نقابة المحامين بمجمع محاكم كفر سعد بمحافظة دمياط.

واستقبل الصالون القانون بمقر نقابه المحامين بكفرسعد كلا من الدكتور محمد الجندي ،المحامي بالنقض بالقاهرة و الدكتور احمد ابو المعاطي المحاضر بمعهد المحاماه وعدد كبير من المحامين.

قام علي اعداد هذا الصالون محمد عبد الباري و محمد عبد الخالق و أحمد عراضي .

ومن جانبه أكدت حمدي وهدان عضو الصالون القانوني والمسئول الاعلامي للصالون ،

أن هذه الزياره تؤكد علي تبادل الخبرات بين المحامين في الشق الجنائي والمدني.

وتابع ان هذة الفكرة تأتي تحت رعاية ، ياسر ابو هنديه نقيب محامين دمياط ، هانى المشد وكيل نقابة المحامين .

وأشار الى أنه قد تناول الحوار ، المشكلات العملية في القبض والتفيش وكذلك الحديث حول قانون رقم ١ لسنه ٢٠٢٤ الخاص بالاجراءات الجنائية.



