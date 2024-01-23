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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 12، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
وقد

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 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45410 طن تشمل : 377 طن رمل و 1213 طن فاصوليا معبأ و 8399 طن كلينكر و 14874 طن ملح صب و 12750 طن يوريا و 2550 طن مولاس و 356 طن ملح معبأ و 4891 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26746 طن تشمل : 3000 طن ذرة و 1534 طن خشب زان و 12015 طن قمح و 900 طن خردة و 1967 طن سكر و 7330 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 608 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 456 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3634 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129037 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172325 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6327 شاحنة .

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة البحث العلمي القطاع الخاص النمو الاقتصادي المركز الاعلامي

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