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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. بسمة وهبة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ العامرى فاروق

صدى البلد

قالت الإعلامية بسمة وهبة، أن المعلومات التي لديها أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهل توفى إكلينيكيا، معلقة: “مش هقول البقاء لله في العامري فاروق إلا لما أسرته تعلن خبر وفاته".

و أضافت وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إن الوفاة الإكلينيكية تعني توقف كل أجهزة الجسم عدا القلب، مضيفة: "في أسر متقدرش تفصل أقاربها عن الأجهزة حتى لو كان مؤكد أنهم لن يعودوا للحياة مرة أخرى".

ناشدت الإعلامية بسمة وهبة المشاهدين الدعاءَ للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، قائلة: "لن أقول البقاء لله في العامري فاروق إلا بعد تأكيد الخبر" .

وتابعت: "أسرة برنامجنا 90 دقيقة تدعو له، ونناشد محبيه بأن يدعوا له بالخير، وربنا يصبر أهله على كل ابتلاء".

 

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