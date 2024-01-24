شاهد.. بسمة وهبة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ العامرى فاروق

قالت الإعلامية بسمة وهبة، أن المعلومات التي لديها أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهل توفى إكلينيكيا، معلقة: “مش هقول البقاء لله في العامري فاروق إلا لما أسرته تعلن خبر وفاته".

و أضافت وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إن الوفاة الإكلينيكية تعني توقف كل أجهزة الجسم عدا القلب، مضيفة: "في أسر متقدرش تفصل أقاربها عن الأجهزة حتى لو كان مؤكد أنهم لن يعودوا للحياة مرة أخرى".

ناشدت الإعلامية بسمة وهبة المشاهدين الدعاءَ للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، قائلة: "لن أقول البقاء لله في العامري فاروق إلا بعد تأكيد الخبر" .

وتابعت: "أسرة برنامجنا 90 دقيقة تدعو له، ونناشد محبيه بأن يدعوا له بالخير، وربنا يصبر أهله على كل ابتلاء".