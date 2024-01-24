أحمد داود: فخور بالمشاركة في مسلسل زينهم.. وسعيد بنجاحه الكبير|فيديو

أكد الفنان أحمد داود، أنه سعيد بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “زينهم”، مُعلقاً “كنت سأكون حزينًا لو رفضت العمل في هذا المسلسل، لذا أنا فخور للمشاركة في هذا العمل”.

وقال أحمد داود، خلال لقاء له ببرنامج “ًصاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه اكتشفت أن الوقت الذي عرض فيه المسلسل حقق نسبة مشاهدات عالية، وحقق نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أن المسلسل كان يفترض أن يكون اسمه "ليالي زينهم"، ولكن بالمشاورة مع فريق العمل تم تغيير الاسم إلى "زينهم".

عدم الخوف من خوض التجربة

وتابع الفنان أحمد داود، أنه كنت أسعى لتفريغ طاقتي بشكل إيجابي في هذا العمل، ودائمًا ما كنت أؤكد لفريق العمل على التمثيل بأريحية، وعدم الخوف من خوض التجربة.



