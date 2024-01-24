رسميًا .. 4 مواجهات نارية في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

تأكدت 4 مواجهات من منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى الـ11 من فبراير في كوت ديفوار.

اقتربت منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، على الانتهاء بعد ما حسمت أغلب المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من المسابقة القارية.

وتنص لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الستة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، إلى دور الـ16 الذي يلعب بنظام الإقصائي.

مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا

نيجيريا vs الكاميرون

كاب فيردي vs موريتانيا

السنغال vs بوركينا فاسو

غينيا vs غينيا الاستوائية