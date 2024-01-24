الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الكرة الإفريقية تغيرت كثيرا ولم يصبح هناك منتخب كبير وآخر صغير، مشيرًا إلى أن هناك منتخبات تطورت بشكل ملحوظ، بينما بعض الفرق العربية لازالت في مكانها، كما أن منتخبات مثل الرأس الأخضر وموريتانيا اصبح لديها عدد كبير من المحترفين.

وقال الخضري في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "بطولة أمم افريقيا فيها اثارة كبيرة، والنتائج في العديد من المباريات غير متوقعة، وهو انذار خطير لنا في تصفيات كأس العالم".

كيروش ظُلم مع منتخب مصر

وأضاف الخضري: “كارلوس كيروش وضياء السيد تعرضوا لظلم واضح في منتخب مصر بعد رحيلهم عقب البطولة السابقة”.

جاهزية محمد الشناوي

وواصل الخضري: “محمد الشناوي لم يكن جاهزًا لحراس مرمى منتخب مصر في أمم إفريقيا، وطبيب المنتخب أبلغ روي فيتوريا بعدم جاهزية الحارس، وطالبه بعدم مشاركته في مباراة موزمبيق تحديدًا في بداية البطولة، ولكن محمد الشناوي أصر على المشاركة”.

وأكمل الخضري: “محمد الشناوي كان يريد المشاركة في نهائي إفريقيا امام الوداد المغربي، لكن مارسيل كولر كان أقوى ورفض الدفع بالحارس، وفي البطولة الحالية روي فيتوريا استجاب لطلب محمد الشناوي ورغبته في المشاركة رغم توصية الطبيب”.