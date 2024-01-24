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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب مصر للكاراتيه تطير إلى فرنسا للمشاركة في بطولة البريميرليج

صدى البلد

غادرت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه مطار القاهرة متجهة إلى مدينة باريس الفرنسية، للمشاركة في بطولة البريميرليج الدولية المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في فرنسا، أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام.

ويرافق البعثة، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وذلك لتقديم الدعم والمؤازرة للاعبي المنتخب ومتابعة فعاليات البطولة.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “عبد الله ممدوح كوميتيه 75 ك، يوسف عماد كوميتيه 84 ك، طه طارق كوميتيه +84 ك، علي محمد الصاوي كوميتيه 67 ك، وأحمد رجب المصري كوميتيه+84 ك“.

كما تضم البعثة: “ريم أحمد كوميتيه 50 ك، نورسين محمد كوميتيه 61 ك، منة شعبان الصاوي كوميتيه+68 ك، سهيلة أحمد كوميتيه +68 ك، وحبيبة ماجد كوميتيه +68 ك“.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “سيد مصطفى مديرًا إداريًا، عبد الفتاح عيسى مديرًا فنيًا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا للمنتخب، بالإضافة إلى الحكمين عماد السرسي وطارق عبد الحفيظ“.

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