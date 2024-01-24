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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا.. خالد الغندور يتوقع مواجهة منتخب مصر لـ الكونغو بدور الـ16

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور، على ما تشهده منافسات بطولة امم أفريقيا ٢٠٢٣ المقامة حاليا في كوت ديفوار والصعود غير المتوقع لبعض المنتخبات لدور الـ16 وخروج منتخبات كبيرة من دور المجموعات. 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شعب ساحل العاج منتظر المعجزة و صعود فريقه علي حسب نتائج اليوم فوز المغرب هزيمة ناميبيا تعادل تنزانيا و تعادل تونس  و ان شاء الله المغرب و تونس الانتصار حليفهم و برده تصعد ساحل العاج  ونلاعب الكونغو”.

موريتانيا تُقصي الجزائر

وفجّر منتخب موريتانيا المفاجأة الكبرى بإقصائه منتخب الجزائر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز عليه في ختام دور المجموعات بهدف نظيف.

وسجّل هدف منتخب موريتانيا اللاعب محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف أنجولا المتصدر بـ 7 نقاط، ويليه بوركينا فاسو 4 نقاط، والجزائر يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ويتأهل منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث بالمجموعة.

الاعلامي خالد الغندور بطولة كأس الأمم الإفريقية خالد الغندور كأس الأمم الافريقية منتخب موريتانيا

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