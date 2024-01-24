طوارئ بصرف الإسكندرية استعدادا لسقوط الأمطار

تشهد محافظة الاسكندرية منذ الأمس حالة من عدم الاستقرار الجوي بناء علي توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتوقع سقوط امطار متوسطة علي عدة مناطق بالاسكندرية متوقع استمرارها وزيادة كثافتها مساء حتى يوم الجمعة القادم.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح يوم الإثنين الماضي ٢٢ يناير ٢٠٢٤ وحتي انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي،استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.



وأكد "نافع" علي استمرار تمركز اكثر من ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.