عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ بصرف الإسكندرية استعدادا لسقوط الأمطار

الأمطار تضرب بالإسكندرية
الأمطار تضرب بالإسكندرية

 

تشهد محافظة الاسكندرية منذ الأمس حالة من عدم الاستقرار الجوي بناء علي توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتوقع سقوط امطار متوسطة علي عدة مناطق بالاسكندرية متوقع استمرارها وزيادة كثافتها مساء حتى يوم الجمعة القادم.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح يوم الإثنين الماضي ٢٢ يناير ٢٠٢٤ وحتي انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي،استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

محافظ الإسكندرية: نسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين


وأكد "نافع" علي استمرار تمركز اكثر من ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

الاسكندرية الاستقرار الجوي الأرصاد الجوية اللواء محمود نافع أمطار متوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

شاهد .. مقطورة تصطدم بعدد من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

ترشيحاتنا

بعد اتهامات ضد روسيا.. لافروف يرد على المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة

وظائف شاغرة بالهيئة القومية للأنفاق.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

ثاني الضحايا| إقالة كريس هيوتون من تدريب منتخب غانا

رد سريع.. المقاومة بالعراق تقصف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو

انتهى الموسم| طبيب عظام يكشف طبيعة إصابة الشناوي ومدة غيابه

يفيد بإيه.. تعرف على أحدث دواوين الشاعرة أميرة البيلي في معرض الكتاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم جريء وسعر صادم| لن تتخيل ثمن فستان أنغام | شاهد

ضحية جديدة.. تعليق صادم من العجوز البريطانية بشأن زوجها المصري محمد إبراهيم

هيحصل إيه لو بتحب الفلفل الأسود على الأكل يوميا.. حقائق مذهلة

قبل زيارتها للعوضي في المستشفى| مجوهرات ياسمين عبد العزيز تثير الجدل| شاهد

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ