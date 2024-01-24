بعد اتهامات ضد روسيا.. لافروف يرد على المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة

تبادل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك بعد أن انتقد إردان، إيران واتهمها بتزويد روسيا بالأسلحة، والتي يُزعم أنها تستخدمها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

فقال لافروف ردا على ذلك: "اليوم، وجدت بعض الوفود أنه من الممكن تكرار الاتهامات ضد روسيا، بشكل روتيني، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ضد كييف".

وأضاف "أيها الزملاء، أترك هذه التصريحات لضميركم، على الرغم من أنني أفهم أنه يتحمل كثيرا".

في الوقت نفسه، دعا لافروف إلى عدم السماح بدفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، كما دُفنت اتفاقيات مينسك لعام 2015 التي أقرها هذا المجلس بالإجماع".

وأكد وزير الخارجية الروسية أنه نتيجة للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بات الوضع كارثيا، معربًا عن رفضه لعمليات تهجير الفلسطينيين بالقوة.