عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الزيارة الأخيرة.. سقوط ربة منزل من أعلى سطح منزل أسرتها بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة ربة منزل في بداية العقد الثالث من العُمر؛ إثر سقوطها، من أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث بمنزل أسرتها، أثناء نشرها الملابس، وذلك بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (آية. ع. م. ي- 20 عامًا- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء سقوط من علو.

محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة

رئيس جامعة سوهاج يعلن الفائزين في مسابقة الطالب المثالي

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقها المدعو (محمد. ع. م. ي- 26 عامًا- يقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل لزيارتهم، وأثناء محاولتها نشر الملابس أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث، اختل توازنها وسقطت أرضًا؛ ما أدى إلى لفظها انفاسها الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام سطح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

موضوعات متعلقة

جلسة مخدرات تنتهي بجريمة.. تجديد حبس قات.ل نجل عمه في سوهاج

ترشيحاتنا

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

هل يجوز الصلاة على النبي بنية الشفاء أو تحقيق مطلب معين

انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة اليوم|ماذا سيمتحن الطلاب ؟

ارتقاء 50 شهيدا في خان يونس خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي

استهداف صاروخي لقاعدة كونيكو الأمريكية في العمق السوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

لزيادة المتابعين.. بلوجر صينية تزيف حملها وتخدع الناس |تفاصيل

تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ