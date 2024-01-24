الزيارة الأخيرة.. سقوط ربة منزل من أعلى سطح منزل أسرتها بسوهاج

انتهت حياة ربة منزل في بداية العقد الثالث من العُمر؛ إثر سقوطها، من أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث بمنزل أسرتها، أثناء نشرها الملابس، وذلك بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (آية. ع. م. ي- 20 عامًا- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء سقوط من علو.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقها المدعو (محمد. ع. م. ي- 26 عامًا- يقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل لزيارتهم، وأثناء محاولتها نشر الملابس أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث، اختل توازنها وسقطت أرضًا؛ ما أدى إلى لفظها انفاسها الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.