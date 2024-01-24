عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز تنمية المشروعات: مستمرون في تقديم الدعم المتكامل للنهوض بالقطاع

صدى البلد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية.

 

 جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في معرض بغداد الدولي والتي تأتي استمرارا لخطة عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوق واعد أمام الصادرات المصرية.

خبير اقتصادي: محطة الضبعة النووية تحقق إنجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا لمصر

حصن الأمان.. وزير التموين يُهنئ وزير الداخلية والشرطة بعيدها الـ 72


وأفاد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تقديم الدعم التسويقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفتح فرص لتصدير منتجاتها للخارج.

 

 مشيرا إلى أن التسويق من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز في الفترة الحالية لمساعدة أصحاب المشروعات على إيجاد منافذ جديدة لبيع منتجات مشروعاتهم الصغيرة في الخارج خاصة المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة وتجد إقبالا كبيرا في الأسواق العربية والعالمية، مما ينعكس على تنمية الصادرات المصرية. 

 

وأضاف رحمي أن هذه المعارض تساعد أصحاب المشروعات على التعرف على متطلبات الأسواق الخارجية وتشجعهم على تطويرها كما تتيح لهم فرص إجراء تعاقدات تمكنهم من تصدير منتجاتهم.


ومن الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بتنظيم مشاركة جمهورية مصر العربية بمعرض بغداد التجارى الدولى الدورة رقم ( 47 ) والذي أقيم خلال شهر يناير بالعاصمة العراقية بغداد تحت شعار ( العراق يتواصل ) حيث شارك جهاز تنمية المشروعات بعدد من المشروعات المتميزة في العديد من المجالات الصناعية والإنتاجية.

اصحاب المشروعات التعاون المثمر الهيئة المصرية العامة للمعارض الدول العربية الصادرات المصرية العلاقات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

العربيات طارت.. سائق الشاحنة دفع صفا كاملا من أعلى الكوبري بالمريوطية.. فيديو

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

90 عارضا من 20 محافظة.. معرض أيادي مصر بأسوان يبهر السائحين

اعتراف عبري يضرب أحلام نتنياهو في غزة.. لن يحقق شيئا

السلام الوطني.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر شهداء الشرطة.. شاهد

يديعوت أحرونوت: الخلافات بشأن صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس كبيرة جدا

لحظة وصول الرئيس السيسي لـ أكاديمية الشرطة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

فيديو

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

"توقف قلبه" ثم عاد للحياة وفاز بسيارة ودولارات..الرجل الأكثر حظًا| فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ