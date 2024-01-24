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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

صدى البلد

استمراراً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرةوالأسلحة والذخائر غير المرخصة .. واستكمالاً لنجاح الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تم ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والموادالمخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم.. 

 

وتمكنت الإدارة من رصد وتحديد مكان (باقى عناصر التشكيل - لهم معلومات جنائية) مستخدمين سيارة ملاكى محددةلترويج نشاطهم.


 

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وبحوزتهم(2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جراممبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهمالإجرامى والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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