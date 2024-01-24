جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-





فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا متنوعة .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1999) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (31) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (257) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات: ضبط (10) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.