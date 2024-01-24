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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 319 قضية مخدرات وتنفيذ 85334 حكما قضائيا بحملات أمنية خلال 24 ساعة

صدى البلد

شنت أجهزةوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 

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ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الاجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 319 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 357 متهما ضُبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 131,810 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 36,170 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (15,514 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 11,735 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,542 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,945 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,780 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 714 جراما، و972 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 211 قطعة سلاح نارى بحوزة 185 متهما، وهي عبارة عن 36 بندقية آلية، و37 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و131 فردا محليا، و570 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة، و243 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85334 حكما قضائيا متنوعا، عبارة عن 333 حكم جناية، و26545 حكم حبس جزئى، و4584 حكم حبس مستأنف، و42665 حكم غرامة، و11207 مخالفات.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهما ارتكبوا 11 حادثا متنوعا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 25 متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 20) متهما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 278 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 23012 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الموادالمخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية،وجاراستمرار تمرار الحملات الأمنية.

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