عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الدورة الثانية لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية

صدى البلد

انطلقت بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات الدورة الثانية لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية بالتعاون مع سلطات المنافسة العربية، وذلك في إطار العمل على إعداد الكوادر البشرية المُدربة والمؤهلة للعمل في مجال سياسات المنافسة وتعزيز وعي الطلاب بقوانين حماية المنافسة في المنطقة العربية.


يستهدف نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية طلاب الجامعات العربية بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك لتفعيل دور سلطات المنافسة في نشر الوعي بقانون حماية المنافسة، وتوعية الجامعات العربية، وخاصة كليات القانون والاقتصاد بضرورة تضمين قانون واقتصاديات حماية المنافسة بمناهجها التعليمية، وإعداد كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكاديمية من بين فئة الطلاب والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا في سوق العمل وإثراء الحياة الأكاديمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الطلاب العرب في مجال المنافسة في إطار شبكة المنافسة العربية.


ويأتي نموذج المحاكاة في إطار ما يتمتع به حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري من خبرة في التواصل الأكاديمي من خلال عقد "نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة" (Competition Authority Simulation) على المستوى المحلي والذي عقد في اثنتا عشرة دورة منذ عام 2009؛ وساهم بشكل كبير في نشر سياسة المنافسة بين المجتمع الأكاديمي وخلق جيل واعٍ بقانون حماية المنافسة ودوره في تحسين النمو الاقتصادي.


ومع انطلاق أعمال الدورة الثانية؛ ألقى الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس شبكة المنافسة العربية ورئيس جهاز حماية المنافسة المصري - كلمته الافتتاحية؛ رحَّب خلالها بجميع بالطلاب المشاركين، ورؤساء أجهزة المنافسة أعضاء الشبكة وممثليها، مؤكدًا سعادته لحرص الطلاب على المشاركة في هذا النموذج مشيرًا إلى أن تأهيل وتدريب العنصر البشري في المسائل المتعلقة بسياسات المنافسة سيسهم بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول العربية بشكل عام.


وشهدت الدورة الثانية إقبالًا ملحوظًا من الطلاب بالجامعات العربية من مختلف الدول الأعضاء بشبكة المنافسة العربية، حيث ارتفعت طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي عن الدورة السابقة وتقدم ممثلون عن 59 جامعة بالدول العربية الأعضاء من كليات الحقوق والاقتصاد وإدارة الأعمال، وقد تم اختيار 42 طالب من جميع الطلاب المتقدمين ليمثلو عدد 12 دولة.
 

ويتضمن البرنامج تعريف الطلاب المتدربين على سياسات وقوانين المنافسة الفعالة، بالإضافة إلى التعرف على المهام التي يقوم بها العاملون بسلطات المنافسة العربية ومحاكاتها؛ وبنهاية النموذج يتم تقسيم المتدربين إلى فرق عمل لبحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة، حيث يقوم كل فريق بمحاكاة دور سلطات حماية المنافسة بتحليل القضايا المعروضة عليه والتعرف على المخالفات بهذه القضايا، وفي نهاية الدورة يتم الإعلان عن الفريق الفائز، على أن يتم تكريمه خلال أعمال المؤتمر الثالث لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده في مارس 2024 بالمملكة العربية السعودية.
 

الجدير بالذكر أن شبكة المنافسة العربية تم إطلاقها في مارس 2022 من قِبَل جامعة الدول العربية بناء على اقتراح من جهاز حماية المنافسة المصري، وتم اختيار جمهورية مصر العربية لرئاسة دورتها الأولى لمدة عامين.

إعداد الكوادر الجامعات العربية الطلاب العرب العلوم السياسية الكوادر البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

ترشيحاتنا

طبيب عظام: إصابة الشناوي عبارة عن كسر وخلع في مفصل الكتف

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس

سويلم: نسعى دائمًا للاستفادة من أحدث الوسائل لرفع كفاءة وتحسين عملية إدارة المياه

مجلس الصحفيين يهنئ الشعب المصري بعيدي ثورة 25 يناير والشرطة

الصحفيين: عقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينجو من الموت بأعجوبة في حادث غريب.. تفاصيل كاملة

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ