تحذير.. منطقة بالجسم يجب تنظيفها دائما لتسببها في أمراض خطيرة

هناك منطقة من الجسم يمكن أن يتجاهلها الكثيرون عند الغسل والاستحمام، وهي سرة البطن، إلا أن أحد الأطباء شدد على أهمية تنظيفها يوميا، محذرا من أنها قد تؤدي إلى إصابة الشخص بالعدوى.

وحذر الطبيب الجراحي في هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، الدكتور كاران راجان في مقطع فيديو ،متابعيه من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن عدم تنظيف سرة البطن بشكل منتظم.

وقال الدكتور كاران إن البكتيريا الموجودة في سرة البطن يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى الخميرة.

وأوضح أن شكل السرة، يمكن أن يجعل أشياء مثل الشعر والزيت والأوساخ وخلايا الجلد والأقمشة تتجمع وتشكل ما يُعرف باسم "حجر سرة البطن"، مصيفا أن هذا قد يسبب رائحة كريهة ويمكن أن يؤدي إلى إلتهابات.

وأشار إلى أن أكثر أعراض عدوى الخميرة الفطرية شيوعا هو ظهور طفح جلدي أحمر فاتح في ثنايا الجلد في السرة، والطفح الجلدي عادة ما يكون شديد الحكة وقد يحرق، وقد ترى أيضا قشورا أو تورما أو إفرازات بيضاء".

والخميرة المسببة للعدوى "تزدهر" في الظروف الدافئة والرطبة، ويمكن أن تكون العدوى نتيجة ارتداء ملابس ضيقة ،عدم تغيير الملابس في كثير من الأحيان، الطقس الرطب والحار، سوء النظافة،الأمراض الجلدية مثل الثنيات والصدفية.

ووفقاً لموقع healthdirect نرصد اضرار عدم تنظيف السرة عن باقي الجسم.

تتجمع الأوساخ على السرة فتؤدي إلى الحكة بالتالي حدوث الإلتهابات و الإحمرار

تتسب تلك الإلتهابات بالحكة و ينتج عنها عددًا من الإفرازات و الروائح الكريهة و خروج مادة بيضاء رائحتها كريهة .

التهابات السرة تتسبب في احمرار داخلي بالسرة.

قد تتجمع الأوساخ وتسبب خراجا داخليا داخل الجهاز الهضمي و لا يمكن الكشف عنها إلا بعد الخضوع للكشف الأشعاعى، ويظهر ذلك بعد وجود ألام دائمة بالسرة.

قد تحدث الصدفية نتيجة لتشقق الجلد، لذا يجب تنظيفها جيداً حتى لا تسبب بكتيريا وفطريات.