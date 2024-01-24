عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. منطقة بالجسم يجب تنظيفها دائما لتسببها في أمراض خطيرة

الاستحمام
الاستحمام

هناك منطقة من الجسم يمكن أن يتجاهلها الكثيرون عند الغسل والاستحمام، وهي سرة البطن، إلا أن أحد الأطباء شدد على أهمية تنظيفها يوميا، محذرا من أنها قد تؤدي إلى إصابة  الشخص بالعدوى.

وحذر الطبيب الجراحي في هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، الدكتور كاران راجان في مقطع فيديو ،متابعيه من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن عدم تنظيف سرة البطن بشكل منتظم.

 

txt

مخاطر مشروبات الطاقة.. تحتوي على الكافيين وتوقف القلب وترفع ضغط الدم

txt

لو سكرك عالي ومش مضبوط.. طبيب يوضح الأسباب والوقاية

txt

بعد إصابة الشناوي.. أسباب أخرى غير الرياضة تؤدي إلى إصابة خلع الكتف

وقال الدكتور كاران إن البكتيريا الموجودة في سرة البطن يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى الخميرة.

وأوضح أن شكل السرة، يمكن أن يجعل أشياء مثل الشعر والزيت والأوساخ وخلايا الجلد والأقمشة تتجمع وتشكل ما يُعرف باسم "حجر سرة البطن"، مصيفا أن هذا قد يسبب رائحة كريهة ويمكن أن يؤدي إلى إلتهابات.

وأشار إلى أن أكثر أعراض عدوى الخميرة الفطرية شيوعا هو ظهور طفح جلدي أحمر فاتح في ثنايا الجلد في السرة، والطفح الجلدي عادة ما يكون شديد الحكة وقد يحرق، وقد ترى أيضا قشورا أو تورما أو إفرازات بيضاء".

والخميرة المسببة للعدوى "تزدهر" في الظروف الدافئة والرطبة، ويمكن أن تكون العدوى نتيجة ارتداء ملابس ضيقة ،عدم تغيير الملابس في كثير من الأحيان، الطقس الرطب والحار، سوء النظافة،الأمراض الجلدية مثل الثنيات والصدفية.

ووفقاً لموقع healthdirect نرصد اضرار عدم تنظيف السرة عن باقي الجسم.

تتجمع الأوساخ على السرة فتؤدي إلى الحكة بالتالي حدوث الإلتهابات و الإحمرار

تتسب تلك الإلتهابات بالحكة و ينتج عنها عددًا من الإفرازات و الروائح الكريهة و خروج مادة بيضاء رائحتها كريهة .

التهابات السرة تتسبب في احمرار داخلي بالسرة.

 قد تتجمع الأوساخ وتسبب خراجا داخليا داخل الجهاز الهضمي و لا يمكن الكشف عنها إلا بعد الخضوع للكشف الأشعاعى، ويظهر ذلك بعد وجود ألام دائمة بالسرة.

قد تحدث الصدفية نتيجة لتشقق الجلد، لذا يجب تنظيفها جيداً حتى لا تسبب بكتيريا وفطريات.

تنظيف السرة السرة الجسم الاستحمام الأطباء الفطريات البكتريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

موضوعات متعلقة

نادية الجندي تبهر الجمهور بإطلالة شبابية

بدون ماكياج.. سهر الصايغ بإطلالة طبيعية في أحدث ظهور

بعد إصابة الشناوي.. أسباب أخرى غير الرياضة تؤدي إلى إصابة خلع الكتف

تعرض أحمد العوضي له|تعرف على أضرار ومخاطر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون

بعد تعرض أحمد العوضي لوعكة صحية.. هل الحزن الشديد يضعف المناعة؟

بعد زيارته بالمستشفى.. هل تعود ياسمين عبد العزيز إلى العوضي؟

كيف تؤثر المشروبات الغازية سلبا على الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام؟

بعد تدهور حالة أحمد العوضي..هل الرجال أشد تأثرا من النساء بعد الطلاق

ترشيحاتنا

به 10 آلاف نازح.. اشتعال النيران بمركز للأونروا في خان يونس

بسبب توترات البحر الأحمر.. بلومبيرج: قطر تؤجل تسليم شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

أصعب 48 ساعة.. تعرف على أعراض مرض الفنان عمرو عبد العزيز

ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالقاهرة .. 27 يناير

صحف عبرية: الكنيست يناقش إمكانية السماح للجنود بالتصويت في الانتخابات من غزة

الأهلي يدرس استعادة علي لطفي لنهاية الموسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

فيديو

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ