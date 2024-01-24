وكيل أفريقية النواب: الشعب يتخذ من عيد الشرطة منهاج عمل حقيقيا للتعاون الصادق

تقدم الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطني للشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

ووجه "سليم"، فى بيان صحفى له، التحية للعيون الساهرة من قوات الشرطة بجميع أجهزتها وقطاعاتها وتأكيدها لكل المصريين أنها تتحمل الأمانة الكاملة لحماية الجبهة الداخلية المصرية وبكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وأكد أن الشعب المصرى العظيم يستلهم من عيد الشرطة ذكرى خالدة تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.

وقال الدكتور محمد سليم إن عيد الشرطة يتخذ منه الشعب المصرى منهاج عمل حقيقيا للتعاون الصادق، وتقديم كل العون والدعم والمساندة لأبطال وصقور الشرطة المصرية من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم ونشر الخراب والدمار في كل مكان ومن أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وشدد على أن كل المصريين يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها رجال الجيش والشرطة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن.