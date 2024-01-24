إسرائيل ترفض تقديم معلومات للصليب الأحمر حول الأسرى الفلسطينيين

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل رفضت تقديم أي معلومات للجنة الصليب الأحمر الدولي حول الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال الحرب على القطاع.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد تقمت لجنة الصليب الأحمر بطلب لتل أبيب للحصول على معلومات حول عشرات الأسرى الذين تم اعتقالهم في الحرب على غزة ونقلهم للتحقيق والسجن في إسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام فقد قبلت النيابة العامة الإسرائيلية موقف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، الرافض تقديم معلومات وتفاصيل عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في غزة وتم سجنهم في إسرائيل.

وقال بن جفير: سياستي الواضحة منذ اللحظة الأولى هي إنسانية مقابل إنسانية. نريد تفاصيل عن إرهابييهم الملعونين، لننقل تفاصيل عن مختطفينا الأبطال. وهو مطلب منطقي وطبيعي وأخلاقي وقانوني، وأي دولة عادية ستطالب به".

وأضاف: من الجيد أن مكتب المدعي العام للدولة فهم موقفي وقبله”.