بمناسبة مشاركتها بمعرض الكتاب.. شريف حافظ: رواية وحيد بدأت كفيلم قصير

كشف الفنان شريف حافظ عن تفاصيل روايته الجديدة وحيد، والتي تم طرحها بالتزامن مع إقامة مع معرض الكتاب بدورته ال 55 .

وقال شريف حافظ في تصريحات خاصة لصدى البلد: مشاركتي هذا العام بمعرض الكتاب هي الرابعة ، وسعيد بوجودي هذا العام في هذا الحدث الثقافي الكبير.

وتابع شريف حافظ : رواية وحيد التي تطرح بالتزامن مع معرض الكتاب الدولي، كانت في البداية مشروع لفيلم قصير كنت أريد تنفيذه، إلا أنني وجدت أنها تتشعب، والقصة ملئية بالصراعات النفسية، فقررت تحويلها إلي رواية.

وكان قد شارك شريف حافظ في مسلسل راجعين يا هوي، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا من خلال الشخصية التي قدمها داخل الأحداث.

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته كل من خالد النبوي نور ، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.