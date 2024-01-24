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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

صدى البلد

علقت ريهام سعيد على الصور: يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحده مختلفة وتقول انها انا؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيلك مين المركوبة اللي انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير اوي انت ابعد حاجة عن انك تكون دكتور.

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وتابعت ريهام سعيد: انت وقعت غلط خالص، انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد انا بروح للدكتور نغيب بوظلي وشي وانا بداري بالمكياج لا انا هطلع لايف اوريهم انت عملت ايه؟

وأكملت ريهام سعيد: حاطط ايه صورة فيك لواحده تانيه وبتقول أنها انا ؟؟؟؟ انت معمول من ايه ؟ الدكتور نادر صعب يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا.

كما قالت ريهام سعيد، خلال برنامجها انا ماشية بخطين في وشي وبداريهم بالفوندشين.

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