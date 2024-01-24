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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بالمعرض الدولي FITUR 2024 في مدريد

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في افتتاح المعرض الدولي للسياحة والسفر  FITUR 2024 في دورته الـ 44، والذي يُقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري وتُشارك به مصر ممثلة في الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وقد افتتح المعرض ملك إسبانيا.

وعقب ذلك، قام وزير السياحة والآثار، بافتتاح الجناح المصري المُشارك في المعرض، بحضور الوزير مفوض مني عرفة بالسفارة المصرية في إسبانيا، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، والأستاذ أحمد نصر المستشار التجاري بالسفارة، والأستاذة سمر السياف ممثل المكتب المركزي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في السوق الإسباني.

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على أهمية السوق الإسباني بالنسبة للسياحة الوافدة إلى مصر حيث يعد من الأسواق السياحية الرئيسية والمستهدفة من جانب الوزارة، مشيراً إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد ثالث أكبر تجمع سياحي دولي وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية.

كما قام الوزير بجولة داخل الجناح المصري المُشارك بالمعرض، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين الموجودين في الجناح، وتحدث معهم عن أبرز التطورات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، وأطلعهم على مستجدات العمل وخطط التحرك الحالية بالوزارة وخاصة ما تقوم به الوزارة في الترويج من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة Co-Marketing والرحلات التعريفية Fam Trips.

كما استمتع لمقترحاتهم وآرائهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأعرب عن تمنياته بنجاح مشاركتهم في المعرض هذا العام، مقدماً لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة.

وحرص الوزير خلال لقائه معهم على التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها.

ومن جانبهم، وجه العارضون الشكر، للوزارة على كافة سبل الدعم التي تقدمها للنهوض بصناعة السياحة في مصر، وقاموا بتهنئة الوزير على الارقام القياسية السياحية التي حققتها مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023.

وحظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات المعرض، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

ومن المقرر أن يقوم الوزير، خلال الزيارة، بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية المهمة مع مجموعة من ممثلي كل من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران والشركات المالكة لبعض المنشآت الفندقية في إسبانيا، ولقاءات أخرى رسمية مع عدد من المسئولين من الجانب الإسباني، وذلك بهدف مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني، كما سيعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية.
 

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وزير السياحة والاثار FITUR معرض الدولي للسياحة والسفر للتنشيط السياحي سياحة هيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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