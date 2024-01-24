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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بعد تعطيل التداول غدا الخميس بمناسبة عيد الشرطة، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 27666 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11778 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 6584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 9319 نقطة.
 

30 سهما مقيدة بالبورصة ارتفاع مؤشرات البورصة ارتفاع جماعي للمؤشرات البورصة المصرية الشركات الصغيرة

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