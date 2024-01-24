مصرع طفل صدمته سيارة على طريق الدير بطوخ

توفى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في حادث تصادم على طريق الدير بطوخ حيث صدمته سيارة اثناء عبوره طريق الدير – طوخ، وتم نقل الجثة الى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة دفن جثة المتوفى والتحفظ على السيارة وقائدها .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة يفيد بوصول "سيف م ع " 9 سنوات مصابا بنزيف فى المخ والبطن وتوفى فور وصوله إلى المستشفى اثر حادث تصادم بطريق طوخ – الدير دارة المركز.

وانتقل المقدم محمد خليفه رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبالفحص تبين ان المتوفى الطفل كان يعبر الطريق امام قرية الدير فصدمته سيارة ميكروباص واصيب بعدة اصابات وتوفى اثناء نقله للمستشفى.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال السائق وأهالي المتوفى.