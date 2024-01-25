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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بادر بالشراء.. انخفاض في سعر هاتف موتورولا الأفضل مبيعا

بادر بالشراء..انخفاض
بادر بالشراء..انخفاض في سعر هاتف موتورولا الأفضل مبيعا

أعلنت موتورولا رسميًا عن تخفيض سعر هاتف Moto G54 5G الذكي في الهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، ليصبح الجهاز الآن متاحًا بسعر مخفض، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية بأسعار معقولة من إصداره الأصلي. 

تخفيض سعر Moto G54 5G في الهند

وأطلقت الشركة Moto G54 5G بالسوق الهندية في تكوينين للتخزين في سبتمبر 2023، ويشمل خيار 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت و 12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت. وكان سعره الأولي 15،999 روبية هندية و 18،999 روبية هندية على التوالي.

وبعد خفض السعر، أصبح لدى الهاتف الآن سعر أساسي جديد يبلغ 13،999 روبية هندية، بينما تم إدراج الطراز الأعلى مقابل 15،999 روبية هندية.

بعبارة أخرى، تم تخفيض تكلفة Moto G54 بما يصل إلى 3،000 روبية هندية.

 

موتورولا تخفض سعر هاتف Moto G54 5G في الهند

الأسعار الجديدة متاحة بالفعل على الموقع الرسمي للعلامة التجارية وحتى على Flipkart، وهو متجر تجزئة إلكتروني شهير في الهند، وهذا التغيير ينطبق على جميع خيارات الألوان الثلاثة، وهي الأزرق الداكن والأزرق اللؤلئي والأخضر النعناعي.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يتميز Moto G54 5G بشاشة 6.5 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز. وتحت الغطاء، فهو مزود بمعالج MediaTek Dimensity 7020 SoC.

وتغذي الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير هذا الهاتف، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويحتوي الجزء الخلفي على إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وتم إطلاق هذا الطراز على نظام التشغيل Android 13، ولكن تم تأكيد حصوله على تحديث Android 14. وتشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستريو، ودعم Dolby Atmos، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

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