تحذير عاجل من رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن التحقيق في زمن الحرب

وجه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، رسالة إلى مراقب الدولة، ماتانياهو إنجلمان، ذكر فيها أنه لا توجد سابقة لإطلاق تحقيق في زمن الحرب.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي، “لا توجد سابقة لإطلاق تحقيق في زمن الحرب.. التدقيق الآن سيحول انتباه القادة عن القتال”، وذلك بعد أن رفض مراقب الدولة طلباً تلقاه من حركة “أومتز” بوقف التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

وأمس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الجيش يوسع رقعة القـ.تال في خان يونس على مدار آخر أربع وعشرين ساعة.

وأشار هاليفي إلى الضربة القوية التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي في خان يونس والتي قُـ.تل فيها 21 جنديا بقذيفة آر بي جي أصابت دبابة ومبنيين، قائلا: “استيقظنا هذا الصباح على خبر مروع ومؤلم مفاده سقوط 21 قتـ.يلاً من جيشنا”.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إجراء تحقيق أولي: "نحن، كما هو الحال دائمًا، سنحقق في الحادث بعمق ونتعلم الدروس أثناء القتال، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى".