عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن التحقيق في زمن الحرب

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

وجه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، رسالة إلى مراقب الدولة، ماتانياهو إنجلمان، ذكر فيها أنه لا توجد سابقة لإطلاق تحقيق في زمن الحرب.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي،  “لا توجد سابقة لإطلاق تحقيق في زمن الحرب.. التدقيق الآن سيحول انتباه القادة عن القتال”، وذلك بعد أن رفض مراقب الدولة طلباً تلقاه من حركة “أومتز” بوقف التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

وأمس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الجيش يوسع رقعة القـ.تال في خان يونس على مدار آخر أربع وعشرين ساعة.

وأشار هاليفي إلى الضربة القوية التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي في خان يونس والتي قُـ.تل فيها 21 جنديا بقذيفة آر بي جي أصابت دبابة ومبنيين، قائلا: “استيقظنا هذا الصباح على خبر مروع ومؤلم مفاده سقوط 21 قتـ.يلاً من جيشنا”.

الإمارات تكشف شرطها الأساسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة

مسئول أممي: الطواقم الطبية في غزة تعاني من صعوبات كبيرة

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إجراء تحقيق أولي: "نحن، كما هو الحال دائمًا، سنحقق في الحادث بعمق ونتعلم الدروس أثناء القتال، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى".

جيش الاحتلال رئيس الأركان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

موضوعات متعلقة

الرئيس الإيراني: فلسطين انتصرت بعد 100 يوم من الحرب

انخفاض كبير للدولار الأمريكي مع ارتفاع العملات الآسيوية والأوروبية

بسبب 3 عوامل.. ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

جيش الاحتلال يعلن العثور على نفق تابع لحركة حماس |فيديو

بيان عاجل من روسيا بعد إسقاط أوكرانيا طائرة عسكرية تقل أسرى حرب

قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

مسئول أممي: الطواقم الطبية في غزة تعاني من صعوبات كبيرة

سيناتور أمريكي: الكونجرس لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن

ترشيحاتنا

عبر سفيرة واشنطن.. رسالة عاجلة من الحكومة الأمريكية إلى رئيس وزراء العراق

هل التقى لافروف بترامب خلال زيارته إلى أمريكا؟.. وزير الخارجية الروسي يوضح

انقطاع الاتصالات والراديو بأستراليا والسبب عواصف شمسية قوية .. تفاصيل

أول تعليق من أمريكا بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب

مقتل عدد كبير.. كتائب القسام تفجر منزلا بداخله قوة إسرائيلية وتشتبك مع أخرى

انتهاك صارخ لقواعد الحرب|مفوض الأونروا يعلق على قصف مركز الإيواء بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

بمليون ونصف .. ياسمين صبري ترتدي ساعة بسعر خرافي تشعل السوشيال ميديا

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ