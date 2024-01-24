تشكيل مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة في دورة 2024 / 2025

عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، الجلسة الإجرائية الأولى لدورته الجديدة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، حيث افتتح الجلسة، المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالترحيب بأعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق والسداد للنهوض بالمدينة والمشاركة الفعالة فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

وقام "خلف الله"، باطلاع المجلس علي القرار الوزارى رقم ( ٩٧٨ ) لسنة ٢٠٢٣م بشأن تشكيل مجالس الأمناء وتحديد اختصاصاتها ومن بينها مدينة دمياط الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بالمادة السادسة من القرار بشأن إنتخاب مجلس الأمناء من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الإنعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين ، ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما.

وتم فتح باب الترشح لرئاسة المجلس والوكيلين عن دور الانعقاد الحالي من بين أعضاء المجلس عن المستثمرين والسكان.

وتقدم الدكتور أسامة حفيلة لرئاسة المجلس، وأسفرت الإنتخابات عن فوز الدكتور أسامة حفيلة برئاسة المجلس بالتزكية ، والدكتور محمد أنور العرابى وكيلًا أول لرئيس المجلس، وسليمان المشد وكيل ثان لرئيس المجلس بالتزكية.

الجدير بالذكر أن تشكيل مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة للدورة ( ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ ) يتكون من خمسة عشر عضوا ، ( ستة ) منهم ممثلين عن جمعية المستثمرين وهم الدكتور أسامة حفيلة ، المهندس عبد المنعم قتيلو ، المحاسب محمد يحيى قصير الديل ، المهندس أحمد الطوبشى ، المهندس محمد عبد الغنى ، الدكتور محمد العرابى ، بالإضافة إلى ( تسعة ) أعضاء ممثلين عن السكان وهم الدكتور أشرف رزق ، المهندس محمد التمامى، المهندس محمد صابر ، الدكتورة مها محمد ، إسلام صميدة ، الأستاذ سليمان المشد، الدكتور محمد هيكل، رنا سمك ، الدكتور إبراهيم سميسم .

وأوضح رئيس الجهاز أن الجلسة تضمنت أيضا تشكيل لجنة الخدمات ولجنة تنمية الموارد.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس الجهاز التهنئة لرئيس مجلس الأمناء والوكيلين متمنيا لهم ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد في خدمة المدينة وسكانها فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء.