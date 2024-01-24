سكرتير محافظة المنوفية يفتتح مدرسة مصر المتكاملة للغات.. صور

افتتح اليوم الأربعاء، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ، بحضور محمود الفولي ،وكيل وزارة التربية والتعليم ، نهي حبيب ، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات مدرسة مصر المتكاملة للغات E .I.L.S فرع المنوفية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وتعد المدرسة واحدة من 4 مدارس علي مستوي الجمهورية بمحافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية.

وتمثل جميعها باكورة هذة النوعية الجديدة من المدارس Semi - International والتي تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج بالمعايير الدولية.

تفقد الحضور قاعات المستوى الأول لرياض الاطفال KG1وشاهدوا ممارسة الاطفال للانشطة التي تعمل علي تنمية المهارات الحسية والحركية واللغوية .