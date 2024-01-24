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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير محافظة المنوفية يفتتح مدرسة مصر المتكاملة للغات.. صور

افتتاح مدرسة مصر
افتتاح مدرسة مصر المتكاملة للغات في المنوفية

افتتح اليوم الأربعاء، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ،  بحضور  محمود الفولي ،وكيل وزارة التربية والتعليم ،  نهي حبيب ، مدير إدارة  المدارس الرسمية والمتميزة للغات مدرسة مصر المتكاملة للغات E .I.L.S فرع المنوفية  التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وتعد المدرسة واحدة من 4 مدارس علي مستوي الجمهورية بمحافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية.

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وتمثل جميعها باكورة هذة النوعية الجديدة من المدارس Semi - International  والتي تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج بالمعايير الدولية.

 تفقد الحضور قاعات المستوى الأول لرياض الاطفال KG1وشاهدوا ممارسة الاطفال للانشطة التي تعمل علي تنمية المهارات الحسية والحركية واللغوية .

إدارة شبين الكوم التعليمية المدارس الرسمية المعايير الدولية المنوفية محافظة المنوفية وزارة التربية والتعليم

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