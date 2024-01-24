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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعتي المنوفية والمنصورة الجديدة لتطوير الخدمات الطبية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

وقع الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون علميا وأكاديميا وخدميا؛ وذلك دعما لمختلف سبل التعاون بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والخاصة، بما تمتلكه كل جامعة من إمكانيات بشرية ومادية تؤهلها للقيام بدورها الإيجابى لخدمة المجتمع، وتطوير الخدمات الطبية بها.

وأوضح “القاصد”، أن جامعة المنوفية لديها من الإمكانيات البشرية والمادية التي تتيح لها تقديم خدمات متعددة فى المجالات الطبية وكذلك التدريب الطبي، وانطلاقا من رغبة جامعة المنصورة الجديدة باعتبارها إحدى الجامعات الأهلية الكائنة في إقليم الدلتا في التعاون مع جامعة المنوفية في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجامعة للمساهمة في إعداد الخريجين التابعين لجامعة المنصورة الجديدة وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتقنية المتميزة والتعاون في المجالات الطبية والخدمات العلاجية لمنسوبي جامعة المنصورة الجديدة، لذا وقع الطرفان بروتوكول التعاون لدعم مختلف سبل التعاون بينهما.

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وأعرب الدكتور معوض الخولى عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون بين الجامعتين والذى يأتى ضمن سلسلة بروتوكولات التعاون التى تتم بين الجامعتين، خاصة وأن الجامعتين تهدفان إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر علي الريادة إقليميا وعالميا، وتبني برامج متنوعة تواكب سوق العمل الحالي والمستقبلي محليا وإقليميا وعالميا.

وتشمل بنود الاتفاقية التزامات جامعة المنوفية في تقديم الخدمات الطبية طبقا للقواعد والنظم التي تضعها من حيث توفير الأطباء المتخصصين في تخصصات الطب المختلفة بأعلى المستويات العلمية والفنية من ذوى الخبرة، وتتولى المستشفيات الجامعية تقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة،  هذا بالإضافة إلى تدريب طلاب جامعة المنصورة الجديدة خلال دراساتهم و فترة الامتياز فى كافة منشآت جامعة المنوفية وفق آليات التدريب المعتمدة.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مروى محفوظ مستشار رئيس الجامعة للشؤون الصيدلية.

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