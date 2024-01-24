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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يقدمان التهنئة للقيادات الأمنية ب«عيد الشرطة الـ72».. صور

قيادات المنوفية تقدم
قيادات المنوفية تقدم التهنئة بعيد الشرطة

قدم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية يرافقه الدكتور أحمد فرج  القاصد رئيس جامعة المنوفية التهنئة للواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

 جاء ذلك بحضور محمد موسى  نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكرى ، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع  جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر مديرية الأمن.

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كما قدم محافظ المنوفية والوفد المرافق له التهنئة للواء أحمد خضر رئيس فرع الأمن الوطنى وكافة القيادات الأمنية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة ، مؤكداً علي أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد ، ومشيداً بما يبذلونه من جهد وتضحيات لحماية الوطن وتحقيق الصالح العام ، موجهاً رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي .
وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية على إستمرار التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لعبور التحديات وإستكمال مسيرة البناء والتنمية في كافة مناحى الحياة ، متمنياً لمصرنا الغالية دوام التقدم والرقى والإستقرار  فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أن الإحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام ذكرى تاريخية خالدة لتاريخ البطولات والتضحيات التى سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم .
ومن جانبه قدم مدير أمن المنوفية والقيادات الأمنية الشكر لمحافظ المنوفية على التهنئة بأعياد الشرطة ، مؤكدا بأن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين ينعم فيه أبناء الوطن بالأمن والاستقرار ، ومشيراً إلى أن جهاز الشرطة بكافة أفراده يؤدون دورهم في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الإستقرار للمواطن المصرى والحفاظ على مكتسباته .

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